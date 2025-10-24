Pullman prende fuoco lungo il raccordo, paura per i passeggeri a bordo Benevento. E' accaduto dopo lo svincolo per Campobasso in direzione della città. Un ferito

E' stata tanta la paura per i passeggeri di un pullman che all'improvviso ha preso fuoco lungo il raccordo.

E' accaduto dopo lo svincolo di Campobasso, in direzione di Benevento: è qui che il mezzo, proveniente dal capoluogo molisano come servizio sostitutivo delle ferrovie, è stato avvolto dalle fiamme.

A bordo una trentina di persone, una delle quali sarebbe rimasta ferita ad una mano, forse nel tentativo di rompere un vetro. Tutte sono per fortuna riuscite a scendere in tempo e a mettersi al sicuro.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, le ambulanze del 118 e la polizia. Completamente distrutto il pullman.