Terremoto, elezioni, perchè frignare? Famiglie consolidate, occupazione sale Benevento. Pensieri in libertà

Ora che ci siamo presi una bella e comprensibile strizza per il terremoto, tornato a far capolino nelle nostre vite; che da ogni parte sono arrivate rassicurazioni, che i giochi sono fatti, che le liste per elezioni regionali sono state depositate; che i partiti hanno messo in campo le loro 'bocche di fuoco' per catturare il consenso e cercare di vincere; che ci attendono settimane di propaganda spinta, tra chiacchiere e 'sparate'; che l'elettorato è sempre meno propenso, purtroppo, a recarsi alle urne; che gli schieramenti in campo si rinfacceranno di tutto e di più, offrendosi come modelli di 'coerenza' e trasparenza; che tutti i giorni saremo 'bombardati' da messaggi che lasciano il tempo che trovano; che i microfoni irradieranno nell'aere parole d'ordine e programmi mirabolanti che, lo sappiamo per esperienza, resteranno in gran parte sulla carta destinata al macero; ecco, adesso che tutto si è compiuto e che non si può tornare indietro, perchè frignare e lamentarsi sempre e comunque?

Invece di farlo, ammorbando l'aria, bisognerebbe ricordare che contro i terremoti c'è solo la cultura della prevenzione e, rispetto all'appuntamento con il voto, evidenziare gli aspetti positivi, sottolineando due questioni fondamentali che sono state ampiamente esaltate: il valore delle famiglie, anche 'allargate', è stato consolidato, l'occupazione farà registrare numeri positivi perchè per taluni finirà finalmente il periodo di inoccupazione. Perchè negare loro l'opportunità di intascare 15mila euro al mese?

Proviamo a scherzare, anche se servirebbero Dario Fo e la sua ironia dissacrante, ma non ci sono più. Ci sono rimasti comici, anche quelli che non sanno di esserlo, che non fanno più ridere perchè sono perfettamente funzionali al Potere, che contribuiscono a rendere anche simpatico. Li capisco, anche loro tengono famiglia. Tutto torna, il cerchio si chiude. E allora, meglio 'pazziare' e non farsi il sangue amaro. I pensieri in libertà, per fortuna, sono ancora consentiti.