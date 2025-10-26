Terremoto, ispezione dei vigili del fuoco: domani Tribunale regolarmente aperto Benevento. Questo pomeriggio le verifiche. Le scuole resteranno invece chiuse

Tribunale di Benevento regolarmente aperto, domani (27 ottobre), dopo le verifiche che si sono rese necessarie per le scosse di terremoto di questi giorni; in particolare l'ultima, registrata ieri sera.

Il via libera allo svolgimento delle attività è arrivato dopo una ispezione compiuta questo pomeriggio da una squadra dei vigili del fuoco, che hanno fatto tappa anche negli uffici dell'ex caserma Guidoni. Dai controlli non sono emerse criticità di alcun genere, da qui il semaforo verde.

Resteranno invece chiuse le scuole. Ad annunciarlo è stato il sindaco Mastella: “Domani ho deciso, dopo il parere dei miei dirigenti e tecnici, di chiudere le scuole della citta e gli uffici pubblici di mia competenza. Dopo il susseguirsi delle scosse telluriche che hanno creato apprensione nella popolazione la misura è un atto dovuto. Intanto ho dato indicazione di continuare le verifiche nei vari istituti".