Doveva sposarsi, un volo nel vuoto: Alessandro, morto sul lavoro, aveva 28 anni Benevento. Il dramma dell'ottobre 2021 al viale Atlantici. Chiesti cinque rinvii a giudizio

Quel giorno di quattro anni- ottobre 2021- quando il suo cuore si era fermato per sempre, Alessandro, di Faicchio, aveva 28 anni ed era atteso dalla promessa di matrimonio. Era morto per le conseguenze di un incidente sul lavoro, per una caduta nel vuoto dal cestello del mezzo sul quale stava operando: un dramma al centro di una indagine del pm Flavia Felaco, che ha chiesto il rinvio a giudizio di cinque persone – una sesta è nel frattempo deceduta -.

Questa mattina l'udienza preliminare dinanzi al gup Roberto Nuzzo, che ha fissato per il 2 marzo 2026 un nuovo appuntamento in aula, per consentire, su sollecitazione della parte civile, la citazione, come responsabile civile, di una compagnia assicurativa. Nella stessa occasione saranno ascoltai due imputati.

L'elenco include il titolare della ditta di Castelvenere di cui la vittima era dipendente, il legale rappresentante della società produttrice della piattaforma aerea semimobile, il progettista e calcolatore della stessa, un ispettore verificatore e il preposto alla sicurezza. Anche quest'ultimo era con Alessandro nella cabina, stavano lavorando al ripristino dei cordoli di alcuni balconi e della zoccolatura al terzo piano di un palazzo al viale Atlantici. All'improvviso si era rotta la staffa di collegamento del cestello, i due malcapitati, privi di elmetto e imbragatura, erano finiti sull'asfalto dopo un volo di alcuni metri.. Entarmbi erano stati soccorsi e trasportai al San Pio, dove erano stati giudicati in prognosi riservata. A differenza di Daniele, Alessandro non ce l'aveva fatta.

Sono impegnati nella difesa gli avvocati Carmine D'Onofrio, Franco Patella, Vincenzo Sguera, Michele Marra, Nicola Mazzoni, Alessio Barboni. Per i familiari del 28enne, parti cvili, l'avvocato Silvio Falato.