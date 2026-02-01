Mercato Benevento, le mani dei giallorossi su Rocchetti e Schimmenti Trattative avviatissime: oggi si dovrebbe ro chiudere entrambi gli affari

Il Benevento ha messo le mani su un duo del Potenza di grande prospettiva. Yuri Rocchetti ed Emmanuele Schimmenti. Il primo è un terzino sinistro nativo di Rieti del 2003, cresciuto nelle giovanili della Roma (ha avuto molte convocazioni da Mourinho, ma non ha mai esordito con la prima squadra). Nell'estate del 2022 si è trasferito a titolo definitivo alla Triestina (25 presenze), l'anno dopo lo ha acquistato la Cremonese che lo ha girato in prestito alla Juve Stabia in B, dove ha totalizzato ben 36 presenze. Quest'anno la società lombarda lo ha prestato al Potenza (14 presenze finora). Rocchetti è un terzino sinistro (in genere in una difesa a quattro) mancino naturale di 1,82 cm.

Il secondo è Emanuele Schimmenti, classe 2002, palermitano, che invece è un'ala destra di buone capacità tecniche e di grande velocità. 13 partite e 1 gol quest'anno con qualche problema fisico (rottura di una costola), ma 32 partite e 8 gol nello scorso campionato sempre nelle file del Potenza. Giocatore di sicuro talento, potrebbe essere un bel colpo da parte della neo capolista.

Sempre sul fronte mercato, oltre al Ceignola, per Mario Perlingieri si è fatto avanti anche il Foggia. Domani si deciderà qualche sarà la destinazione di “Supermario”.

Il duo Carli-Padella dovrebbe provare a mettere a segno nell'ultima giornata di mercato anche un altro colpo, ovvero il centrocampista che può all'occorrenza sostituire senza sbalzi capitan Maita.

Il mercato chiuderà improrogabilmente alle 20 di questo lunedì 2 febbraio.

Nella foto Taddeo, il potentino (numero 3) Rocchetti contrasta il giallorosso Pierozzi