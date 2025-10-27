Pestaggio, D'Agostino in silenzio dinanzi a Pm. Attesa per decisione del Riesame Benevento. Discussi i ricorsi degli altri tre indagati in carcere

Era già accaduto nelle ore successive al fatto e, come allora, anche stavolta Donato D' Agostino, 19 anni (avvocato Luca Russo), di Benevento, è rimasto in silenzio dinanzi al pm Marilia Capitanio nel corso dell'interrogatorio di oggi in carcere.

Si tratta di uno dei quattro giovani della città chiamati in causa per il tentato omicidio di Gaetano, un 17enne di Vitulano, colpito con una mazza da baseball, calci e pugni a Montesarchio nelle prime ore del 5 ottobre. La stessa scelta era stata adottata anche durante l'udienza di convalida dal giovane, per il quale il Riesame, qualche giorno fa, ha confermato la custodia cautelare a Capodimonte diposta dal gip Maria Di Carlo.

E' la stessa alla quale sono sottoposti Osvaldo Masone,19 anni (avvocati Fabio Russo e Camillo Cancellario), Nicolò Palermo, 19 anni (avvocato Francesco Altieri), e Antonio Ianaro, 20 anni ( avvocati Sergio Rando e Michele Russo), i cui ricorsi – come anticipato da Ottopagine – sono stati discussi questa mattina a Napoli, presente il procuratore Gianfranco Scarfò. Attesa la decisione.