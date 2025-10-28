Ai domiciliari, con un coltello minaccia di morte la moglie: arrestato un 48enne Benevento. Fermato dalla Volante, l'uomo ha lanciato una sedia contro gli agenti

Ha continuato a farlo anche quando si è trovato di fronte i poliziotti. Stava minacciando la moglie con un coltello, non ha smesso nonostante l'invito a calmarsi. Era fuori controllo G. A., 48 anni, di Benevento, una vecchIa conoscenza delle forze dell'ordine, arrestato dalla Volante per resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del dottore Enzo Luisi sono intervenuti nella tarda serata presso l'abitazione della coppia, dove lui è sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico. Secondo una prima ricostruzione, l'allarme era scattato perchè l'uomo, impugnando una lama, stava minacciando di morte la coniuge.

Dopo aver messo in sicurezzala malcapitata, i polizotti hanno cercato di tranquillizzare il 48enne, che, per tutta risposta, ha lanciato una sedia contro di loro.

Bloccato, è stato condotto in Questura e successivamente, su disposizione del pm Flavia Felaco, in carcere. E' difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.