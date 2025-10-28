Botte da orbi dinanzi ad un bar, tre uomini e una donna a giudizio Benevento. L'episodio dello scorso aprile al rione Ferrovia

Sono state tutte spedite direttamente a giudizio dal pm Flavio Felaco. Il 26 febbraio il via al processo a carico di quattro persone di Benevento imputate di rissa. L'accusa è relativa all'episodio accaduto lo scorso 3 aprile in va Fatebenefratelli, nei pressi di un bar.

E' questo il teatro dello 'scontro' con pugni e schiaffi che aveva visto contrapporsi da una parte due fratelli: un 50enne ed un 49enne e, dall'altra, un 37enne ed una 42enne di nazionalità brasiliana.

Secondo la ricostruzione della polizia, dopo le parole gridate ad alta voce, il 49enne ed il 37enne avrebbero ingaggiato una colluttazione, finendo entrambi sull'asfalto. A quel punto sarebbe intervenuto il 50enne che, al pari del 49enne, avrebbe colpito il 37enne, mentre la 42 si sarebbe scagliata contro i due fratelli.

Gli imputati sono difesi dagli avvocati Daniele Cella, Fabio Russo e Fabio Ficedolo.