Blitz antidroga Procura Napoli nord: condannato, un 36enne assolto in appello

Benevento. La sentenza

Benevento.  

Era stato coinvolto in una indagine antidroga della Procura di Napoli nord. Nel febbraio 2021 era stato arrestato, poi era tornato in libertà. A suo carico l'acquisto, secondo gli inquirenti, di alcuni panetti di hashish destinati alla cessione, con fatti che sarebbero verificati tra Torrecuso e Frattamaggiore nel 2018.

Un'accusa per quale era stato condannato a 8 mesi per l'ipotesi più lieve di detenzione ai fini di spaccio: una sentenza ribaltata in appello, dove, per la particolare tenuità del fatto è arivata l'assoluzone di Alberto Mormile, 36 anni, difeso dall'avvocato Nicocla Covino.

