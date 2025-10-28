Blitz antidroga Procura Napoli nord: condannato, un 36enne assolto in appello Benevento. La sentenza

Era stato coinvolto in una indagine antidroga della Procura di Napoli nord. Nel febbraio 2021 era stato arrestato, poi era tornato in libertà. A suo carico l'acquisto, secondo gli inquirenti, di alcuni panetti di hashish destinati alla cessione, con fatti che sarebbero verificati tra Torrecuso e Frattamaggiore nel 2018.

Un'accusa per quale era stato condannato a 8 mesi per l'ipotesi più lieve di detenzione ai fini di spaccio: una sentenza ribaltata in appello, dove, per la particolare tenuità del fatto è arivata l'assoluzone di Alberto Mormile, 36 anni, difeso dall'avvocato Nicocla Covino.