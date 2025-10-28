Scontro tra un camion e un trattore, muore un 66enne di Solopaca L'incidente lungo la strada che conduce a Torello di Melizzano: inutili i soccorsi

Troppo gravi le ferite riportate da un 66enne che si trovava alla guida del suo trattore e stava trasportando delle olive che si è scontrato con un camion. L'uomo, un 66enne di Solopaca è morto in seguito alle ferite riportate.

Il drammatico incidente lungo via Bebiana, la strada provinciale che da Solopaca conduce nel territorio di Melizzano.

Secondo una prima ricostruzione, il trattore, che trainava un carrello con sopra olive e un compressore per la raccolta, sarebbe stato urtato dal camion che viaggiava nella stessa direzione. Violento l'urto che ha catapultato il mezzo alcuni metri più avanti e sbalzato il conducente.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili dle fuoco del distaccamento di Telese Terme, i carabinieri e l'ambulanza del 118. Inutili, purtroppo, i soccorsi per l'uomo morto poco dopo.

AGGIORNAMENTO

Saranno ora i rilievi dei carabinieri a ricostruire la dinamica del tragico incidente. La salma del malcapitato è ora a disposizione del magistratura al San Pio di Benevento. Sequestrati invece i mezzi coinvolti nello scontro.