Ex maresciallo Esercito, presidente Cantina sociale: la tragica fine di Clemente Il dramma a Solopaca, la vittima era molto conosciuta

Stava tornando a casa dopo aver raccolto le olive nel suo terreno. Mancavano quattrocento metri, che non ha però percorso. Perchè la vita di Clemente Colella, 66 anni, di Solopaca, un maresciallo dell'Esercito in pensione, si è bruscamente interrotta lungo la via Bebiana, la provinciale tra Melizzano e Solopaca. Il teatro dell'incidente tra il trattore che stava guidando ed un camion guidato da un 57enne di Troia, in provincia di Foggia.

Nente da fare per Colella, molto noto non solo in paese anche perchè era stato in passato presidente della Cantina sociale di Solopaca.

Un dramma al centro delle indagini condotte dai carabinieri della locale Stazione e dirette dal pm Flavia Felaco, che dovrebbe disporre l'autopsia sulla salma del 66enne, trasportata all'obitorio del San Pio, dove questa mattina sarà ispezionata esternamente.