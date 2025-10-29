Furto nel centro commerciale: arrestata una 22enne La donna fermata dai poliziotti della Volante. Era in compagnia di un uomo: entrambi già noti

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Benevento ha arrestato per furto una 22enne di nazionalità rumena domiciliata a Pagani (Salerno).

Alle 14 circa di ieri, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in transito nei pressi di un Centro Commerciale ha notato una donna che, con andamento sospetto e frettoloso, stava raggiungendo una Renault Megane in sosta nel parcheggio. Strette tra le mani aveva uno zaino ed una grossa borsa apparentemente entrambi molto pesanti. A quel punto i poliziotti hanno deciso di effettuare un controllo esteso anche all'uomo alla guida. Entrambi sono risultati già noti alle forze di polizia.

All'interno dello zaino e della borsa svariate confezioni di caffè ed altri prodotti in vendita presso il supermercato all’interno del centro commerciale ma evidentemente non acquistati.

Al termine di una tappa in Questura, la 22enne è stata arresta per furto e trasferita in carcere a Benevento, mentre l’uomo, trovato alla guida di un auto risultata peraltro già sequestrata, è scattata la multa.

Infine, nei confronti di entrambi, già precedentemente destinatari di analoga misura di prevenzione, veniva emesso dal Questore il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno al Comune di Benevento.