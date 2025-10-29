"Si è appropriato di 3 auto d'epoca che doveva riparare": carrozziere assolto Benevento. La sentenza: il fatto non sussiste

Il fatto non sussiste. E' la formula con la quale il giudice Buono ha assolto Pasquale Scaramozzino, un carrozziere di San Giorgio del Sannio, accusato di appropriazione indebita di tre auto d'epoca che aveva venduto a distanza di anni dal momento in cui gli erano state consegnate perchè le riparasse.

Difeso dagli avvocati Massimiliano Cornacchione Massimiliano Micco, era stato chiamato in causa da una inchiesta avviata dopo la denuncia, nel 2019, del proprietario – un 61enne di Napoli- di una Packard Motor car di colore nero e di due Ford Thunderbird (una rossa, l'altra bianca) che gliele aveva date perchè provedesse ad aggiustarle.

Lui, invece, sostenendo di esserne il proprietario perchè in suo possesso da più di dieci anni, ferme nel piazzate dell'officina, le aveva cedute ad una terza persona in cambio della somma di 3500 euro. Da qui l'addebito nei suoi confronti che, come detto, è completamente caduto.