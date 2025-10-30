Tentano di assaltare un'altra tabaccheria, banditi con l'Audi messi in fuga Benevento. Nel mirino era finito un locale in via Ponticelli

Hanno provato a fare il bis ma gli è andata male. E se una settimana fa erano riusciti ad andar via con un bottino di 15mila euro, stavolta possono ringraziare il cielo se non sono stati beccati. Avevano messo nel mirino una tabaccheria in via Ponticelli, i banditi che nella notte sono stati messi in fuga.

Erano all'incirca le 2 quando hanno cercato di assaltare l'attività commerciale dopo essere arrivati nella zona a bordo della solita Audi.

Provvidenziale l'intervento degli agenti della Volante, che li hanno costretti a rinunciare al piano e a scappare in fretta e furia. Ne è nato un inseguimento che è andato avanti fino a dopo San Giorgio del Sannio, quando i malviventi ce l'hanno fatta a dileguarsi, facendo perdere, al momento, le loro tracce.

Colpo fallito, dunque, a differenza di quanto avvenuto pochi giorni fa in via Vitelli, dove era stata 'bersagliata' un'altra tabaccheria. Usando una metafora calcistica, uno a uno il risultato attuale: conseguenza della difesa della squadra di casa, per nulla rassegnata a subire.