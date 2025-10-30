"Violenza e devianze. Ai giovani serve una vera e propria sterzata culturale" FOTO - Il comandante provinciale dei Carabinieri, Calandro lascia il Sannio e traccia il bilancio

Il colonnello Enrico Calandro, per tre anni alla guida dell'arma nel Sannio lascia il comando provinciale per un nuovo e prestigioso incarico di Capo di Stato maggiore presso il comando interregionale dei Carabinieri Ogaden di Napoli. Al suo posto si inesedierà nelle prossime ore il colonnello Marco Keten che arriva dal Comando generale dell'arma di Roma.

Questa mattina presso il comando provinciale dei carabinieri di via Meomartini il colonnello Calandro ha tracciato il bilancio della sua guida dei carabinieri nel Sannio: “Una provincia sostanzialmente tranquilla ma che ha delle criticità”. Il numero uno dell'Arma sannita ha snocciolato i numeri e i risultati delle operazioni svolte accendendo i riflettori su fenomeni quali “i reati predatori che purtroppo sono stati registrati ma che abbiamo contrastato anche grazie all'intervento nella nostra provincia dei militari del Cio arrivati da Napoli in supporto. Ed ancora le odiose truffe agli anziani – nelle ultime ore una è stata messa a segno un'altra sventata dai militari – contro le quali serve un controllo capillare del territorio, la collaborazione dei cittadini e l'informazione”.

Devianze giovanili e cultura della legalità. “I giovani hanno bisogno di una sterzata decisa per ritrovare la strada della legalità” ha rimarcato il colonnello calandro riferendosi anche all'ultimo grave episodio registrato a Montesarchio qualche settimana fa dove un giovane è stato brutalmente picchiato da altri ragazzi.

“Abbiamo arrestato nell'immediatezza quattro persone. Un episodio grave, molto violento e drammatico che ha messo in evidenza come i nostri giovani abbiano bisogno di una vera e propria sterzata culturale. Devono orientare le loro scelte sui valori di convivenza civile e rivolgo un appello a scuola e famiglie affinchè diano il loro contributo per indirizzare nella giusta direzione le nuove generazioni.