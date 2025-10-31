Merce non conforme: Guardia di Finanza in azione nel Sannio Controlli concentrati anche sui prodotti natalizi e per halloween

Anche nel Sannio Guardia di finanza al lavoro per i controlli contro la vendita di prodotti anche per la Festa di Halloween e per il Natale non conformi alle normative del commecio.

In particolare i militari della Tenenza di Solopaca, nel corso di un servizio di controllo economico del territorio, hanno effettuato l’accesso presso un negozio di Limatola dove hanno accertato che erano posti in vendita circa 11.500 articoli destinati all’uso sulla persona e per la bellezza, sprovvisti delle necessarie indicazioni in merito all’origine, alla qualità e all’eventuale presenza di materiali o sostanze nocive per l’uomo in violazione del Codice del Consumo.

Nel corso di un ulteriore controllo presso un’attività commerciale di Benevento, i militari del Gruppo hanno rinvenuto circa 19.000 articoli privi del marchio della Comunità Europea.

Inoltre, presso un esercizio commerciale di Montesarchio, i militari della locale Tenenza hanno accertato la presenza di circa 32.000 articoli, tra i quali bigiotteria, addobbi natalizi e cancelleria per i quali non erano presenti le informazioni necessarie previste per il consumatore.

Nella stessa giornata i militari del Gruppo di Benevento, presso un esercizio commerciale di Paduli, hanno sottoposto a sequestro 1.650 prodotti di vario genere, tra i quali carte da gioco per bambini, pupazzi di plastica e stickers adesivi privi delle indicazioni in italiano e destinate al consumatore.

Il giorno successivo, presso un esercizio commerciale di Solopaca, i militari della locale Tenenza hanno rinvenuto circa 10.200 articoli, detenuti per la vendita, alcuni dei quali destinati all’uso sulla persona, sprovvisti delle indicazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di sicurezza prodotti nonché delle informazioni in merito all’origine. Infine, presso un negozio di Airola, i militari della Tenenza di Montesarchio hanno accertato la presenza di circa 68.400 prodotti, tra i quali addobbi natalizi e articoli da regalo non conformi alle disposizioni del Codice del Consumo.

I responsabili delle attività commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio Irpinia-Sannio per le violazioni riguardanti il Decreto Legislativo n. 206/2005 e sono state irrogate nei loro confronti sanzioni amministrative pari a circa 6.000 euro. La merce è stata sottoposta a sequestro.