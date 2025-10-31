Oggi l'autopsia, poi l'addio a Clemente, morto a 400 metri dalla sua abitazione Benevento. Nel primo pomeriggio l'esame del 66enne di Solopaca

Inizierà nel primo pomeriggio, nell'obitorio del San Pio, l'autopsia di Clemente Colella, 66 anni, di Solopaca, un maresciallo dell'Esercito in pensione, morto la sera del 28 ottobre lungo la via Bebiana, la provinciale tra Melizzano e Solopaca.

L'esame sarà eseguito dal medico legale Francesco La Sala, al quale il pm Maria Colucci, in sostituzione della collega Flavia Felaco, impegnata dinanzi al Tribunale, ha affidato questa mattina l'incarico nel corso di una udienza alla presenza delle parti: i familiari della vittima, assistiti dall'avvocato Giovanna Di Santo, che hanno nominato come loro consulente il dottore Paolo Castellano, e l'unico indagato: un 57enne di Troia, in provincia di Foggia, difeso dall'avvocato Antonio Melillo, che era alla guida del camion che si era scontrato con il trattore guidato dal 66enne, che stava tornando a casa dopo aver raccolto le olive.

Una volta terminata ò'autopsia, il Pm concederà il nulla osta per i funerali: l'ultimo saluto a Clemente Colella, molto conosciuto anche perchè in passato era stato presidente della Cantina sociale di Solopaca.



