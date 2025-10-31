Pestaggio a Montesarchio, per il locale sospesa licenza di pubblico spettacolo

Sospesa dal questore Trabunella la licenza di pubblico spettacolo per il locale di Montesarchio nelle cui vicinanze, alle 3 del 5 ottobre, si era verificato il brutale pestaggio,a colpi di mazza da baseball, pugni e calci, ai danni del 17enne di Vitulano, ricoverato in gravissime condizioni al San Pio.
Si tratta di una vicenda terribile per la quale sono in carcere, sulla scorta di una ordinanza di custodia cautelare confermata dal Riesame, quattro giovani di Benevento, indagati per tentato omicidio.