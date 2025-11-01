Dramma alla stazione di Tufara Valle: vigilante muore travolto da un cancello

Tragedia nella tarda serata di ieri a Tufara Valle per la mor te di un 55enne, vigilante, morto dopo essere stato travolto da un pesante cancello in ferro a ridosso della stazione ferroviaria chiusa per i lavori.
Secondo una prima ricostruzione, il vigilantes che stava lavorando nella zona è stato colpito da un cancello che, per cause in corso di accertamento é uscito dai binari schiantandosi al suolo.
scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri e l'ambulanza del 118.
Tutto inutile, purtroppo, al loro arrivo il 55enne era già morto.
