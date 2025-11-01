Vigili del Fuoco, in pensione il caporeparto esperto Raffaele Iannucci A capo del Turno B del comando provinciale di Benevento

Giorno di Ognissanti segna per il caporeparto esperto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Raffaele Iannucci, di Benevento, il primo giorni della meritata pensione.

Si è conclusa con il turno di notte (giovedì su venerdì) l'esperienza operativa del caporeparto Iannucci da sempre apprezzato per le sue doti professionali ed umane dai colleghi. Oltre 34 anni di servizio per Raffaele che ha indossato quella divisa al fianco dei cittadini e per aiutare chiunque ne avesse bisogno con la sua squadra.

Bella e professionalmente soddisfacente la carriera del caporeparto Raffaele Iannucci entrato nei vigili del fuoco nel lontano aprile del 1991. Dopo il corso presso la scuola di formazione, Raffaele è stato assegnato al comando di Vicenza, poi a quelli di Potenza e Avellino prima di rientrare nel Sannio da vigile nel febbraio del 1997.

Ed è nel Sannio che ha maturato esperienze e qualifiche. Poi nel 2009 il corso e la promozione a caposquadra con l'assegnazione al comando di Avellino. Nel 2015 il rientro presso il comando provinciale di Benevento. La nomina a caporeparto nel gennaio del 2019 ha aggiunto un ulteriore tassello alla carriera di Raffaele che fino ad oggi è stato il capoturno del Turno B. Tantissime le operazioni di soccorso per calamità alle quali ha partecipato Raffaele durante la sua lunga carriera.

L'altra sera è stato salutato con affetto e stima da tutti i suoi colleghi che lo hanno ringraziato per il lavoro svolto negli anni. Un saluto arrivato anche dal comandante provinciale, l'ingegnere Mario Bellizzi.