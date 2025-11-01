Due persone indagate per la tragica fine di Carmine, morto mentre lavorava Benevento. Il dramma nella stazione di Tufara - Apollosa

Sono due – i rappresentanti di due società: una impegnata nel settore dei trasporti, l'altra della sicurezza- le persone chiamate in causa – sono difese in questa fase dall'avvocato Mario Palmieri - dalle indagini dei carabinieri sulla tragica fine – come anticipato da Ottopagine - di Carmine Griffone, 55 anni, di Benevento, guardia giurata, travolto da un cancello.

Il dato emerge dal verbale di convalida del sequestro, firmato dal pm Olimpia Anzalone, dello stesso pesante cancello che, uscito dai binari, si era abbattuto sul malcapitato.

Un dramma avvenuto nella tarda serata di ieri all'interno della stazione ferroviaria di Tufara Valle, nel territorio di Apollosa, chiusa da alcuni anni per i lavori di rifacimento dell'intera linea ferroviaria dell'Eav.

In attesa che il medico legale Emilio D'Oro proceda all'autopsia la prossima settimana, sarebbe stato un trauma toracico la causa del decesso di Carmine, il cui corpo ormai senza vita era stato rinvenuto da un'altra guardia giurata in servizio nella zona, durante un giro di controllo. Carmine era a terra, nulla da fare per lui.