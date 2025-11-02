"Eri speciale, ti porteremo nel cuore". Carmine, l'ennesima morte bianca Benevento. Il dramma costato la vita al 55enne mentre lavorava nella stazione di Tufara

Ha suscitato una notevole commozione la tragica fine di Carmine Griffone, 55 anni, di Benevento, morto mentre svolgeva il suo lavoro di vigilanza all'interno della stazione ferroviaria di Tufara Valle, nel territorio di Apollosa, chiusa da alcuni anni per i lavori di rifacimento dell'intera linea ferroviaria dell'Eav.

Quel pesante cancello che si è abbattuto su di lui, travolgendo, ha interrotto bruscamente l'esistenza di un uomo che si stava guadagnando da vivere. L'ennesima 'morte bianca', un tristissimo fenomeno che, purtroppo, continua a riempire le pagine di cronaca nel nostro Paese, dove, da gennaio ad agosto, secondo i dati pubblicati, si sono registrate 681 denunce di infortuni mortali sul lavoro, un dato stabile rispetto allo stesso periodo del 2024.

I settori più colpiti sono “le costruzioni, le attività manifatturiere e i trasporti e magazzinaggio. Le vittime sono principalmente uomini nella fascia d'età 55-64 anni, e si evidenzia un rischio quasi doppio per i lavoratori stranieri rispetto a quelli italiani. Il lunedì è il giorno della settimana con il maggior numero di incidenti mortali”.

Carmine è andato via per sempre nella serata di venerdì, il suo corpo era stato rinvenuto durante un giro di controllo da un'altra guardia giurata. Tanti i messaggi apparsi sui social: “Carmine amico mio dolcissimo.Perché ma perché il signore ti è venuto a prendere, sei stato la bontà in persona, l’educazione, la gentilezza, il rispetto del prossimo in persona ma perché, ma perché. Poco tempo fa ci siamo fermati a fare una chiacchierata che mi ha rinvigorito, davanti a un caffè mi hai arricchito del tuo bagaglio amorevole e della tua serenità nonostante la vita ti abbia aggredito mille volte. Ti voglio bene Carmine ti voglio bene”, ha scritto Maurizio.

“Carmine una persona speciale, ti porteremo nei nostri cuori”, ha commentato Graziano. Come anticipato da Ottopagine, due le persone al momento indagate, mentre l'attesa è per l'autopsia che il pm Olimpia Anzalone ha disposto: un esame che sarà eseguito dal medico legale Emilio D'Oro nei prossimi giorni.