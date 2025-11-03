Incendiati contenitori degli abiti usati dell'Asia a Benevento La denuncia dell'azienda per l'episodio al rione Ferrovia

L'Asia ha denunciato che nel corso della giornata di ieri sono stati danneggiati i contenitori per il conferimento degli abiti usati situati in via XXV Luglio, al rione Ferrovia. Nello specifico, i cassonetti sono stati forzati e dati alle fiamme.

I raccoglitori saranno sostituiti non appena possibile, ma intanto l’Azienda già questa mattina ha sporto denuncia alle autorità competenti affinché siano individuati gli autori.

“Quei contenitori – dichiara l’amministratore unico, Donato Madaro – erano stati sostituiti di recente, una decisione frutto di un piano più ampio di riorganizzazione e miglioramento del servizio. Un’azione del genere non fa altro che vanificare gli sforzi fatti quotidianamente dall’Azienda, aumentare i costi e penalizzare i cittadini virtuosi che si impegnano per l’ambiente. Ci auguriamo che le autorità competenti possano individuare e punire gli autori di questo gesto scriteriato”.