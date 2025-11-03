Il colonnello Keten: mi sento già a casa, Benevento realtà ordinata e pacifica Incontro con gli organi informazione del nuovo comandante provinciale dei carabinieri

Il buongiorno si vede dal mattino, e quello del colonnello Marco Keten, nuovo comandante provinciale dei carabinieri, deve essere stato radioso. Perchè, a distanza di qualche giorno dal suo arrivo a Benevento, il 'numero uno' dell'Arma sannita, si "sente già a casa". Merito, evidentemente, del clima già respirato in una realtà che non conosceva. La definisce "ordinata e pacifica", con un forte "senso di comunità".

Proviene dal Comando generale di Roma, dove è rimasto per sei anni, i precedenti quindici li ha invece trascorsi in Sardegna. "L'ho praticamente girata tutta", dice agli organi di informazione. Territori diametralmente opposti sul versante delle dinamiche criminali, Keten - al suo fianco il capitano Giuseppe Friscuolo - precisa di "non aver mai lavorato in Campania".

Ciò che conta è l'impressione "positiva" che ha avuto, l'impatto con la sua nuova sede. Un comando che - precisa, rendendo merito al lavoro del suo predecessore, Enrico Calandro - "viaggia con il pilota automatico, con cose che cercheremo di migliorare". Con un incarico - conclude- di cui sente "onorato, assunto con molto piacere".

Buon lavoro, colonnello Keten.