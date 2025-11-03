Mercoledì autopsia, poi addio a Carmine: si guadagnava da vivere come vigilante Benevento. Il dramma nella stazione ferroviaria di Tufara-Apollosa

Sarà eseguita mercoledì dal medico Emilio D'Oro l'autopsia di Carmine Griffone, 55 anni, di Benevento, travolto da un cancello mentre svolgeva il suo lavoro di vigilanza all'interno della stazione ferroviaria di Tufara Valle, nel territorio di Apollosa, chiusa da alcuni anni per i lavori di rifacimento dell'intera linea ferroviaria dell'Eav.

Prima dell'esame il professionista riceverà l'incarico dal pm Olimpia Anzalone, nel corso di un'udienza alla quale sono state invitate, per consentire loro la nomina di propri consulenti, le parti: i familiari dell'uomo, assistiti dagli avvocati Antonio Leone e Mario Villoni – per lor il dottore Giovanni Liviero – e, come anticipato da Ottopagine, i due indagati: il legale rappresentante dell'Eav, e l'amministratore unico De. Vi. Security agency srl, difesi dagli avvocati Mario Palmieri e Genserico Miniaci.

Come è ormai noto, il dramma, al centro delle indagini dei carabinieri, si è consumato nella serata di venerdì, il corpo senza vita di Carmine era stato rinvenuto durante un giro di controllo da un'altra guardia giurata.