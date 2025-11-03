Pronto soccorso S. Agata, S. Pio "provveda nei limiti risorse già assegnate" Accolto parzialmente il ricorso del Comune di Puglianello

Accolto parzialmente dal Tar il ricorso del Comune di Puglianello contro Regione e San Pio per la mancata apertura del pronto soccorso per 24 ore del pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata dei Goti.

“Non è in discussione – scrivono i giudici -che l'amministrazione sanitaria abbia fatto quanto possibile per tenere aperto il pronto soccorso per 24 ore al giorno. Resta tuttavia la necessità, in questo tipo di giudizio, di accertare che il corrispondente obbligo previsto dalla normativa vigente risulta comunque violato, essendo altrettanto pacifico - a prescindere da qualsiasi giudizio sull'imputabilità dell'inadempimento - che il medesimo pronto soccorso risulta regolarmente funzionante solo dalle 08:00 alle 18:00”.

Da qui l'accoglimento parziale del ricorso “e l'ordine alla pubblica amministrazione di porvi rimedio, entro un termine che si ritiene congruo stabilire in 90 giorni, pur sempre nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.