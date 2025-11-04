Non vuole che le sequestrino auto, si scaglia contro un carabiniere: condannata Benevento. Cinque mesi, pena sospesa, ad una donna di Arpaia

Cinque mesi, pena sospesa, e il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile. E' la condanna decisa dal giudice Rotili, concesse le attenuanti generiche, per Maria Concetta, 56 anni, di Arpaia, accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Le imputazioni erano relativa ad un episodio che risale al settembre 2022. Quando, secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna, difesa dall'avvocato Vittorio Fucci, avrebbe minacciato i carabinieri ed avrebbe usato violenza nei confronti di un appuntato – parte civile con l'avvocato Roberto Pulcino -, per evitare il sequestro dell'auto per la mancanza dell'assicurazione. Il militare, in particolare, sarebbe stato colpito con due pugni all'altezza di un orecchio, riportando lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.