"Ha palpeggiato e molestato una minore" sola in un bus: condannato un autista Benevento. Riconosciuta l'ipotesi più lieve, 2 anni la pena per un 63enne

Due anni, con il beneficio della sospensione della pena subordinato alla frequentazione con esiti positivi di un corso di recupero, il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile.

E' la condanna stabilita dal Tribunale è la stessa proposta dal pm Chiara Marcaccio -, riconosciuta l'ipotesi più lieve, per G. M., un 63enne caudino, accusato di violenza sessuale.

Difeso dall'avvocato Fabio Lombardi, l'uomo era stato chiamato in causa dalle indagini su un episodio accaduto a Benevento il 17 dicembre 2020. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, lui, un autista di una ditta, sarebbe salito a bordo di un bus fermo al terminal e, approfittando dell'assenza di altri passeggeri, si sarebbe seduto al fianco di una 16enne.

Le avrebbe dato a parlare, poi l'avrebbe costretta a subire atti sessuali, palpeggiandole le gambe e i fianchi, e, nonostante gli inviti a smetterla, cercando di allungare le mani sotto la felpa della ragazza, parte civile con l'avvocato Luca Cavuoto.