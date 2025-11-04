Capannone e mezzi agricoli in fiamme a Pesco Sannita L'incendio questa sera. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Sono ingenti i danni provocati dall'incendio divampato questa sera a Pesco Sannita all'interno di un capannone agricolo in viale Ungheria.

A far scattare l'allarme sono stati i proprietari quando hanno notato le fiamme divampare all'interno della struttura.

L'incendio ha interessato trattori e attrezzature agricole.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento e i carabinieri della stazione. Non semplici le operazioni di spegnimento per i vigili del fuoco. Sono ora in corso le indagini per cercare di accertare le cause che hanno fatto scatenare l'incendio.