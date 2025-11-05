Rione Libertà: un incendio devasta all'alba un'abitazione Benevento. E' accaduto in via Bonazzi

Appartamento in fiamme, all'alba, al rione Libertà. L'allarme è scattato in via Bonazzi, dove il fuoco è divampato all'improvviso in un appartamento al momento vuoto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: spento il rogo, che, oltre a distruggere mobili e suppellettili interne, ha causato l'annerimento anche di un balcone al piano superiore del palazzo.

Indagano i carabinieri della Compagnia, resta da capire se l'incendio sia stato appiccato o sia stato scatenato da un corto circuito in una casa normalmente abitata da una 31enne, ora al divieto di dimora a Benevento, e dal compagno, entrambi difesi dall'avvocato Michele Ciruolo.