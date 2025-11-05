L'incendio di una casa, armi in una borsa, abiti con la puzza di fumo: arrestato Benevento. In carcere, fermato dai carabinieri, un 34enne, ritenuto presunto autore rogo via Bonazzi

Alla fine , lui – Davide C., 34 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine- è stato arrestato per detenzione illegale di armi ed incendio doloso, mentre lei ha fatto ritorno a casa senza problemi.

E' l'epilogo dell'attività investigativa che i carabinieri hanno avviato all'alba, dopo il rogo . come anticipato da Ottopagine- divampato in un'abitazione di via Bonazzi, devastato dalle fiamme, che hanno anche causato l'annerimento dei balconi al piano superiore. All'interno, su un tavolo, un foglio con alcune frasi ritenute di stampo intimidatorio.

Scondo una prima ricostruzione, l'immediato lavoro dei militari della Compagnia li ha portati in un palazzo di via Pisacane, dove, dinanzi alla porta dell'appartamento di una 26enne, amica del 34enne, è stata rinvenuta una borsa contenente una pistola, un fucile, munizioni di vario calibro e un pugnale.

Non è finita: l'ispezione dell'area antistante il locale cantina ha infatti permesso di sequestrare una tuta che emanava un odore di fumo ed una paio di scarpe con segni di bruciatura. Dati che hanno lasciato ipotizzare un ruolo del 34enne nel rogo di via Bonazzi.

Lui e la donna sono stati condotti in caserma, dove sono stati raggiunti dai difensori: gli avvocati Michele Ciruolo per Davide C. e fabio Ficedolo, per la 26enne. I carabinieri hanno raccolto una serie di deposizioni, poi, in serata, la decisione di rilasciare la 26enne e di arrestare il 34enne, ritenuto anche il presunto autore dell'incendio. dell'alloggio di una 31enne attualmente sottoposta al divieto di dimora a Benevento.

Su disposizione del pm Maria Dolores De Gaudio, l'indagato è stato condotto in carcere.