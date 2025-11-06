Scontro tra due auto, Peugeot si ribalta in un terreno: feriti e paura - FOTO Incidente stradale a contrada Piano Cappelle, alle porte di Benevento

Quattro persone ferite e paura questo pomeriggio per un incidente stradale registrato lungo la Statale 7 alla località Piano Cappelle, alle porte di Benevento. A scontrarsi due auto: una Lancia Y e una Peugeot 206 che dopo l'urto si è ribaltata in un terreno.

Momenti di apprensione per gli occupanti dell'auto rimasti all'interno dell'abitacolo. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale, le ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia Municipale. Le quattro persone ferite sono state trasferite negli ospedali cittadini dalle ambulanze. Saranno ora i rilivi degli agenti della Polizia locale a dover determinare la dinamica dello scontro.

AGGIORNAMENTO

Trasportati in ospedale, due 20enni e non 30enni come precedentemente scritto, che erano a bordo della 206 che si è ribaltata, e una donna con la sua fioglioletta trasferite per accertamenti al pronto soccorso.