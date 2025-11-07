"Peculato" ai danni del S. Filippo Neri, il Pm chiede 7 anni per un avvocato Benevento. Proposti anche 5 anni e 6 mesi per segretario. 22 dicembre parola a difesa, poi sentenza

Due condanne sono state chieste dal pm Olimpia Anzalone nel processo alle persone coinvolte nell'inchiesta della guardia di finanza sulla gestione dell'Ente morale San Filippo Neri.

In particolare, per l'accusa di peculato, proposti 7 anni per l'avvocato Antonio Caroscio (avvocati Antonio Leone e Camillo Cancellario), 81 anni, e 5 anni e 6 mesi per Gaetano Penta (avvocato Rino Caputo), 61 anni, di Benevento, chiamati in causa, rispettivamente, come presidente del Consiglio di amministrazione- dal gennaio del 2008 al novembre del 2017, quando, su richiesta del sindaco Mastella, aveva rassegnato le dimissioni, al pari dei membri del Cda – e segretario contabile.

L'imputazione è relativa fa atti che vanno dal settembre del 2009 al dicembre del 2017: un lasso di tempo nel corso del quale si sarebbero appropriati indebitamente di poco più di 428mila euro (“Penta limitatamente alla somma di 264mila euro”).

Come più volte ricordato, l'attenzione è stata puntata, in particolare, su 163.785 euro che, riscossi a titolo di rette pagate per la scuola materna Cifaldi, non sarebbero mai confluiti nelle casse dell'Ente, e su 264.649 euro: una somma la cui presunta “fuoriuscita” dalle casse dell'Ente sarebbe avvenuta a mezzo di “prelievi in contanti da parte di Caroscio e a mezzo di assegni/bonifici destinati a Penta, comprovando tali movimentazioni attraverso documenti giustificativi a tal fine, ovvero fatture emesse per operazioni inesistenti ovvero ancora transazioni per presunte retribuzioni a Penta, e comunque mediante una tenuta della contabilità visibilmente carente e irregolare, sostanzialmente volta da un lato a non consentire la ricostruzione e la tracciabilità delle entrate e dell uscite e dall'altro costruita per giustificare uscite di denaro, ovvero destinando parte delle somme per esigenze e spese del tutto personali e non compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente”.

Si tratta di una inchiesta che nel dicembre del 2020 era sfociata nel sequestro preventivo, poi confermato dal Riesame, di un appartamento, un conto corrente ed un libretto postale con le relative giacenze, per un valore di oltre 428mila euro, ordinato dal gip Gelsomina Palmieri, che aveva invece detto no agli arresti domiciliari per Caroscio, che nel 2017 aveva subito una perquisizione disposta in un'attività investigativa supportata da una consulenza curata dalla dottoressa Stefania Viscione.

Il 'San Filippo Neri' si è costituito parte civile con l'avvocato Luca Russo, che ha sollecitato la dichiarazione di responsabilità degli imputati, i cui difensori discuteranno il 22 dicembre; a seguire, la sentenza del Tribunale..