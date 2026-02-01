Benevento, Pierozzi entusiasta dopo la doppietta: "Gioia incredibile" Le parole del calciatore giallorosso al termine del match giocato contro l'Atalanta under 23

E' l'autore della doppietta che ha permesso al Benevento di vincere in rimonta contro l'Atalanta. Edoardo Pierozzi ha parlato così del successo conquistato a Caravaggio: "E' una liberazione, una gioia incredibile. Non è stato semplice tornare in campo dopo quel primo tempo, ci siamo detti di stare tranquilli e infatti abbiamo dimostrato di avere voglia di riprenderla". Pierozzi ha poi proseguito: "La mia stagione sta andando bene, devo dire che ho realizzato sei gol importanti e sono contento di poter contribuire. Questi sono passaggi che fanno la differenza a fine anno, la lotta è serratissima perché i nostri avversari sono forti. Queste partite danno tanta carica. In una squadra come la nostra il posto non è mai scontato perché il livello è altissimo, oggi è entrato Romano e gli avversari sembravano birilli. Complimenti a lui e complimenti a tutti. Il nostro è un ambiente è fenomenale".