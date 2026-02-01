E' l'autore della doppietta che ha permesso al Benevento di vincere in rimonta contro l'Atalanta. Edoardo Pierozzi ha parlato così del successo conquistato a Caravaggio: "E' una liberazione, una gioia incredibile. Non è stato semplice tornare in campo dopo quel primo tempo, ci siamo detti di stare tranquilli e infatti abbiamo dimostrato di avere voglia di riprenderla". Pierozzi ha poi proseguito: "La mia stagione sta andando bene, devo dire che ho realizzato sei gol importanti e sono contento di poter contribuire. Questi sono passaggi che fanno la differenza a fine anno, la lotta è serratissima perché i nostri avversari sono forti. Queste partite danno tanta carica. In una squadra come la nostra il posto non è mai scontato perché il livello è altissimo, oggi è entrato Romano e gli avversari sembravano birilli. Complimenti a lui e complimenti a tutti. Il nostro è un ambiente è fenomenale".
Benevento, Pierozzi entusiasta dopo la doppietta: "Gioia incredibile"
Le parole del calciatore giallorosso al termine del match giocato contro l'Atalanta under 23
Benevento.