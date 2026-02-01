Successo di assoluto spessore per il Benevento, che espugna il campo dell’Atalanta Under 23 al termine di una gara ricca di emozioni e colpi di scena. I giallorossi partono forte e trovano subito il vantaggio con Lamesta dopo pochi minuti. La reazione dei bergamaschi non tarda ad arrivare: Levak firma una doppietta, mentre Misitano completa la rimonta portando i padroni di casa sul 3-1. Nella ripresa, però, il Benevento cambia marcia e domina il match con grande determinazione. La squadra di Floro Flores non si arrende e, con grinta e qualità, riesce a ribaltare il risultato con le reti di Pierozzi (doppietta per lui) e Saio. Un successo conquistato con carattere, che vale anche in chiave classifica: la contemporanea sconfitta del Catania permette ai giallorossi di allungare e portarsi a +3 sui diretti inseguitori. Nelle foto, tutti i momenti del pomeriggio vissuto al Comunale di Caravaggio.
Benevento, che gioia dopo la rimonta: tutte le foto del successo
Gli scatti del match vinto dai giallorossi contro l'Atalanta under 23
Benevento.