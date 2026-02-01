Benevento, che gioia dopo la rimonta: tutte le foto del successo Gli scatti del match vinto dai giallorossi contro l'Atalanta under 23

Successo di assoluto spessore per il Benevento, che espugna il campo dell’Atalanta Under 23 al termine di una gara ricca di emozioni e colpi di scena. I giallorossi partono forte e trovano subito il vantaggio con Lamesta dopo pochi minuti. La reazione dei bergamaschi non tarda ad arrivare: Levak firma una doppietta, mentre Misitano completa la rimonta portando i padroni di casa sul 3-1. Nella ripresa, però, il Benevento cambia marcia e domina il match con grande determinazione. La squadra di Floro Flores non si arrende e, con grinta e qualità, riesce a ribaltare il risultato con le reti di Pierozzi (doppietta per lui) e Saio. Un successo conquistato con carattere, che vale anche in chiave classifica: la contemporanea sconfitta del Catania permette ai giallorossi di allungare e portarsi a +3 sui diretti inseguitori. Nelle foto, tutti i momenti del pomeriggio vissuto al Comunale di Caravaggio.