Benevento, l'appello di Floro Flores: "Venerdì vorrei il Vigorito pieno" Il tecnico dopo la vittoria in casa dell'Atalanta: "Risultati che ti fanno fare il salto di qualità"

Floro Flores ha commentato con soddisfazione la vittoria conquistata in rimonta contro l'Atalanta under 23: “Nel primo tempo meritavamo qualcosa in più, sicuramente non meritavamo il 3-1. Oggi Ceresoli sentiva la partita, l'ho cambiato perché volevo maggiore spinta ed è andata bene. Ai ragazzi, nel corso dell'intervallo, ho detto che è stato un buon primo tempo e che la partita si poteva riprendere. La squadra era viva, ho un gruppo di uomini e di cuore. Non sono mai stato preoccupato, forse abbiamo perso qualche tifoso (ride ndr), ma queste sono vittorie che ti permettono di fare il salto di qualità, ma allo stesso tempo non possiamo commettere troppi errori. Sono partite che ti danno una gioia immensa. Non sono mancate le difficoltà, ma i gol subiti sono frutto di nostri errori che vanno corretti".

Floro Flores e l'ottima prestazione di Romano

“Romano? Lo vedo tutti i giorni in allenamento, si è fatto trovare pronto. È un calciatore di prospettiva e di qualità. A me piace giocare con i terzini a piedi invertiti, ogni cosa a sua tempo. Ne ho approfittato. Per me Romano può fare una grande carriera: è giovane, ha mentalità e voglia di fare qualcosa di bello. Ha dimostrato di avere grande personalità. Ceresoli non c'era emotivamente. Mi dispiace, ma non c'è nessun problema. Gli siamo vicini e fino a oggi ha dato un grande contributo”.

L'atteggiamento della squadra

"Ho visto un buon primo tempo, il fraseggio è stato positivo ma sbagliavamo troppo le scelte davanti alla porta. Ogni partita ha una storia a sé. Sicuramente la rivedrò. Sono entrato nello spogliatoio con serenità, consapevole che i miei ragazzi avrebbero dato il cuore. Analizzeremo e correggeremo gli errori. Rimontare non è da tutti, ci siamo riusciti e faccio i complimenti ai ragazzi.

Il messaggio di Vigorito e l'appello di Floro Flores

"Vigorito mi ha detto che ci vuole bene e che finalmente gli è tornato il sorriso. Sentire la sua presenza, per noi, è qualcosa di stupendo. Viene la gioia sentire un presidente a cui è tornata la voglia di fare calcio, soprattutto perché negli ultimi anni ha sofferto. La gente ci ha aiutato molto, faccio un appello ai tifosi: vorrei il Vigorito pieno venerdì".