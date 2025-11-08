La terra trema lievemente, scossa di terremoto con epicentro Cusano Mutri Benevento. Magnitudo 2.5

Nuova scossa di terremoto nel Sannio. E' stata registrata dall'Ingv alle 22.37 a 6 chilometri a nord ovest di Cusano Mutri, con una magnitudo 2.5 e ad una profondità 9 chilometri.

Si tratta di un movimento tellurico che segue quello del 5 novembre a Castelvetere in Valfortore (magnitudo 2.1 e profondità di 17 chilometri) e del 5 settembre tra Fragneto Monforte e Pesco Sannita (magnitudo 3.1 e profondità di 10 chilometri)., con ML 3.1 a 6 km a nord di Benevento, ad una profondità di 10 km, tra Fragneto Monforte e Pesco Sannita.

Era stato invece Montefredane, in provincia di Avellino, l'epicentro della scossa (magnitudo 4.0. profondità 16 chilometri) che era stata avvertita nitidamente nel capoluogo sannita e in più centri della provincia.