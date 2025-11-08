La terra trema lievemente, scossa di terremoto con epicentro Cusano Mutri

Benevento. Magnitudo 2.5

la terra trema lievemente scossa di terremoto con epicentro cusano mutri
Benevento.  

Nuova scossa di terremoto nel Sannio. E' stata registrata dall'Ingv alle 22.37 a 6 chilometri a nord ovest di Cusano Mutri, con una magnitudo 2.5 e ad una profondità 9 chilometri.

Si tratta di un movimento tellurico che segue quello del 5 novembre a Castelvetere in Valfortore (magnitudo 2.1 e profondità di 17 chilometri) e del 5 settembre tra Fragneto Monforte e Pesco Sannita (magnitudo 3.1 e profondità di 10 chilometri)., con  ML 3.1  a 6 km a nord di Benevento,  ad una profondità di  10 km, tra Fragneto Monforte e Pesco Sannita.

Era stato invece Montefredane, in provincia di Avellino, l'epicentro della scossa (magnitudo 4.0. profondità 16 chilometri) che era stata avvertita nitidamente nel capoluogo sannita e in più centri della provincia.

Ultime Notizie