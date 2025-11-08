Assalto al bancomat a San Bartolomeo in Galdo: esplosione e danni L'episodio nella notte in via via Maria Jose: indagano i carabinieri

Ancora un assalto ai bancomat nel Sannio. Dopo l'episodio di Cerreto Sannita, questa volta banditi in azione a San Bartolomeo in Galdo, nel Fortore.

L'episodio in piena notte quando il botto della violenta deflagrazione ha svegliaot i residenti. Nel mirino l'Atm della Credem in via Maria Jose.

Un'azione rapidissima, messa a segno sicuramente da più persone poi fuggite sicuramente a bordo di un'auto.

L'esplosione ha divelto la cassa automatica dalla quale i malviventi hanno portato via denaro il cui ammontare è in corso di quantificazione. Danni alla struttura. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo. I militari hanno effettuato da subito giri di controllo e posti di blocco ma al momento dei banditi nessuna traccia.

Avviate le indagini si cerca ora di risalire a qualche elemento utile all'identificazione degli autori del colpo. Come sempre in questi casi, attenzione puntata anche ad eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.