L'accusa e la cacciata delle Erinni dai Tribunali. E dalle tv Benevento. Dialoghi sulla giustizia, venerdì 14 novembre il secondo appuntamento alla libreria Ubik

E' il secondo dei dialoghi sulla giustizia ideati dall'avvocato Matteo De Longis, presidente di Fondamenta. Appuntamento venerdì 14 novembre, dalle 17 alle 19, alla libreria Ubik di Benevento, con un format, già imitato, che è sempre lo stesso: il curatore, De Longis, ha elaborato una sua tesi che ha messo preventivamente a disposizione di coloro che interverranno, in modo che possano confutarla o meno.

Il tema è sofisticato e di grande attualità: “Dell’accusare, ovvero, della cacciata delle Erinni dai tribunali” , a dialogare saranno il sostituto procuratore Flavia Felaco, l'avvocato Ettore Marcarelli e lo scrittore Nicola Sguera, mentre Natale Cutispoto si occuperà di alcune letture.

Il confronto verterà sull'esercizio dell'azione penale, affidata al pubblico ministero per conto dello Stato e nell'interesse della collettività, e sul ruolo della vittima come parte nel processo. L'avvocato De Longis non ha dubbi: “La crescente centralità della persona offesa, tanto nei processi celebrati in Tribunale quanto in quelli officiati sui media, ha introdotto nel processo elementi estranei alla sua logica: l’emozione, il dolore, il raccapriccio, la rabbia, lo sgomento. Il pubblico ministero diventa così il vassallo, il braccio armato del privato offeso. Il processo muta in rito sacrificale; la giustizia ritorna alla vendetta sotto forme civili, rispettabili e dunque ipocrite”.

Eppure, al tempo dei Greci le Erinni (le furie) erano state cacciate dai Tribunali perchè non continuassero ad essere il teatro di vendette. Le Erinni sono tornate, provate a dare un'occhiata alle trasmissioni tv.