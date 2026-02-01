Un anno fa Angelica, ora Paolo, collaboratore scolastico: è gravissimo Dugenta sotto choc

Un anno fa o poco più – il 10 gennaio 2025 - il dramma costato la vita ad Angelica, una 20enne di Dugenta, un centro che da qualche ora è nuovamente piombato nella paura per le sorti di Paolo, 37 anni, che abita in paese con i genitori, ed è in gravissime condizioni a Napoli dopo l' incidente accaduto lungo la provinciale, nel quale è morto Mario, 38 anni, di Caiazzo.

Anche stavolta, come dodici mesi fa, una Panda è volata nel vuoto: ad Angelica era capitato alla contrada San Silvestro di Sant'Agata de' Goti, a Paolo a non molta distanza da Dugenta, dopo una curva.

Lui e Mario sonoamici, pare stessero tornando da Caserta. Paolo, non sposato, lavora come collaboratore scolastico, un'ora fa si era sparsa la voce che fosse deceduto. Come testimoniano le parole del sindaco Clemente Di Cerbo: (“Esprimiamo la nostra vicinanza alle due famiglie travolte dalla tragedia che, per quanto riguarda Dugenta, è la seconda nel giro di un anno. Drammi che sconvolgono genitori e parenti, che continuano a ripetersi sulle nostre strade”), anch'egli ora in ansia per Paolo.