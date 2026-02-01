Cani da caccia intrappolati nella tana di un istrice: salvati - FOTO Delicato intervento dei vigili del fuoco: per ore hanno scavato a mani nude poi con mezzi meccanici

Dal pomeriggio di ieri e fino a tarda sera di ieri due squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nella zona tra Granpotenza ed Epitaffio, alle porte di Benevento, per liberare due cani da caccia rimastiintrappolati in un profonda tana di istrice.

I due animali, forse per rincorrere l'istrice o semplicemente per seguire le sue tracce si sono intrufolati nello stretto cunicolo per metri fino a restare bloccati e impossibilitati a girarsi all'interno della buca.

A far scattare l'allarme sono stati i proprietari dei cani che hanno allertato i vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno cominciato a scavare a mani nude seguendo la galleria con la speranza di raggiungere gli animali.

Necessario l'intervento dei mezzi per il movimento terra dei vigili del fuoco per proseguire i soccorsi. Sul posto infatti sono entrati in azione un miniescavatore ed un bobcap grazie ai quali metro dopo metro, sempre sezionando il terreno in direzione della galleria hanno finalmente raggiunto e messo in salvo i due cani, stremati, rifocillati e restituiti ai padroni che hanno ringraziato i soccorritori per il lungo e paziente lavoro.