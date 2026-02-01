Guerriglia Askatasuna, Mastella: "Fatti ripugnanti" "Se la sinistra minimizza si scordi di governare"

"La guerriglia urbana scatenata ieri a Torino è ripugnante. Chi ha messo a ferro e fuoco il capoluogo piemontese nel pomeriggio e nella serata di ieri, pensa di fare la rivoluzione e pratica invece solo la delinquenza bieca, con una stoltezza che disgusta. Massima solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine, in particolare all'agente addirittura aggredito con un martello, con crudeltà, non già teppistica ma criminale", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento, già Ministro della Giustizia e leader di Noi di Centro Clemente Mastella.

"Auspico che a sinistra si rifugga dal sottilizzare o peggio dal minimizzare o esercitare forme, anche solo velate, di vicinanza a questi soggetti. In questo caso la sinistra italiana si scordi di vincere le Politiche e di potere avere il consenso per governare il Paese", conclude Clemente Mastella.