Benevento fa il tifo per Maria Rosaria la star di "The Voice Kids" Ieri la strepitosa esibizione alla trasmissione di Rai Uno

L'incanto, l'intensità, la passione. Ha conquistato il pubblico e gli addetti ai lavori il giovanissimo talento sannita Maria Rosaria Rondina che ieri ha partecipato alla trasmissione di Rai Uno “The Voice Kids”.

La 12enne, figlia dell'ingegnere comunale Alfredo Rondina, ha interpretato “Due vite” di Marco Mengoni per poi cimentarsi in un'aria dalla Carmen di Bizet conquistando un posto nella squadra di Arisa.

Beneventani incollati al piccolo schermo e tifo da stadio.

La gioia dell'Istituto scolastico Pascoli

“La nostra comunità scolastica è in festa!” commenta l'istituto Pascoli di Benevento.

“Vogliamo rivolgere i nostri più vivi complimenti alla giovanissima e talentuosa alunna Maria Rosaria Rondina per la sua straordinaria partecipazione alla trasmissione “The Voice Kids” su RAI1.

Maria Rosaria ha incantato il pubblico e i giudici dimostrando una versatilità fuori dal comune. Con la sua “doppia anima” musicale, ci ha regalato un’interpretazione emozionante di “Due vite” di Marco Mengoni, per poi lasciarci a bocca aperta con la potenza lirica dell’aria “Avec la garde montante” tratta dalla Carmen di Bizet. Il suo percorso continua nel Team Arisa! Siamo fieri di sostenere il talento, l’impegno e la passione di una nostra studentessa che porta il nome della nostra scuola e di Benevento su un palcoscenico così prestigioso. Tutta la “Pascoli” fa il tifo per te! Forza Maria Rosaria, continua a farci sognare con la tua voce!”.

Il sindaco Mastella: ha fatto risplendere Benevento in prima serata

Non solo anche il sindaco Mastella è intervenuto spiegando “Alfredo Rondina è un bravissimo ingegnere ed è al Comune, dove ne apprezziamo le capacità professionali. Lo supera di gran lunga però la figlia Maria Rosaria che ieri cantando uno splendido brano di Mengoni a The Voice Kids ed entrando nel team di Arisa ha fatto ancora risplendere Benevento in prima serata su Raiuno. Bravissima a lei e alla sua splendida famiglia. Tifiamo tutti per lei”.