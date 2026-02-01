Tifosi giallorossi a Caravaggio: c'è il dato ufficiale Saranno 410 i sanniti del settore ospiti. Tanti altri però saranno in tribuna

Ora c'è anche il dato ufficiale, quello relativo ai biglietti staccati per il settore ospiti dello stadio comunale di Caravaggio: sono 410. Ma i sanniti presenti nel piccolo impianto bergamasco saranno certamente di più. Negli ultimi giorni non pochi tifosi giallorossi, che hanno la residenza al Nord hanno optato per il biglietto in tribuna. Per cui nei due settori dello stadio l'idioma sannita sarà certamente prevalente (la sensazione è che possano essere calcolati almeno 100 supporters giallorossi in più).

Facile dunque considerare che la squadra di Floro Flores giocherà praticamente in casa questa partita e sarà uno stimolo in più per far bene e ottenere tre punti che le regalerebbero il primato solitario in classifica. Il ko di ieri pomeriggio del Catania a Potenza contro il Sorrento deve essere uno sprone a cogliere l'occasione. In un campionato che si gioca punto a punto e nel quale si fa fatica a sovrastare gli avversari di alta classifica, ogni opportunità va colta. E questa di Caravaggio certamente lo è.

Lo sa il tecnico giallorosso, lo sanno i giocatori, che sono pronti a dare tutto se stessi in una partita sempre insidiosa, ma che è largamente alla loro portata.