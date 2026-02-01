Serie C / Diretta Atalanta U23-Benevento, LIVE

Al Comunale di Caravaggio si affrontano l'under 23 dell'Atalanta e il Benevento. Per i giallorossi di Floro Flores si tratta di un incontro molto importante, soprattutto dopo la sconfitta rimediata ieri dal Catania contro il Sorrento. Un risultato che permetterebbe al Benevento, in caso di vittoria questo pomeriggio, di allungare il vantaggio in classifica sui siciliani.
Atalanta U23-Benevento, il tabellino
ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Berto, Comi, Navarro; Bergonzi, Pounga, Panada, Bakker; Levak, Vavassori; Misitano. A disp.: Zanchi, Torriani, Plaia, Simonetto, Cortinovis, Cassa, Guerini, Obric, Riccio, Steffanoni, Idele, Mencaraglia, Zanaboni. All.: Bocchetti
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Simonetti; Salvemini. A disp.:: Russo, Esposito, Mehic, Viscardi, Carfora, Manconi, Borghini, Romano, Mignani, Caldirola, Talia, Della Morte. All.:: Floro Flores
Arbitro: Poli di Verona. Assistenti: Pilleri di Cagliari e Fenzi di Treviso. Quarto ufficiale: Galiffi di Alghero. Opertore FVS: Bettoni di Treviglio