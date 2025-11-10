Procura, a dicembre si insedia un nuovo sostituto. Ed un altro è in arrivo Benevento. Si tratta del dottore Carmine Pignatiello, di Arpaise

Nuovo arrivo in Procura. E' in programma il 18 dicembre, quando prenderà possesso, al suo primo incarico, il sostituto procuratore Carmine Piagnatiello, originario di Arpaise. Bisognerà invece attendere qualche altra settimana, invece, per il secondo innesto presso l'ufficio inquirente. Si tratta di una magistarata napoletana, anch'ella all'esordio, che si insedierà probabilmente a gennaio.

In attesa che il Plenum del Csm decida chi debba essere il nuovo procuratore di Benevento – il procuratore di Campobasso, Nicola D'Angelo, ed il procuratore aggiunto di Napoli, Raffaello Falcone, hanno ottenuto in commissione tre voti a testa-, la Procura è retta dall'aggiunto Gianfranco Scarfò ed ha in organico i sostituti Marilia Capitanio, Patrizia Filomena Rosa, Flavia Felaco, Olimpia Anzalone, Maria Colucci, Maria Dolores De Gaudio, Stefania Bianco, Giuli Barbato e Chiara Maria Marcaccio.