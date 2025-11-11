Blitz antidroga Dda e Mobile: arrestate 7 persone, c'è un beneventano Benevento. In carcere un 57enne della città, le altre misure per irpini e partenopei

Blitz antidroga della Dda e della Squadra mobile di Benevento in città e nele province di Avellno e Napoli. Sette le persone arrestate: cinque sono finite in carcere, le altre due ai domiciliari.

La custodia cautelare in carcere è stata adottata dal Gip nei confronti di Giuseppe M. un 57enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine. È difeso dall'avvocato Giuseppe Caturano.

Gli altri indagati sono irpini e napoletani, l'ipotesi contestata è quella di associazione per deliquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti.