Imputato di stalking, ma lui non è in aula: cosa è accaduto a Nicola Paolozza? Benevento. Nessuna traccia dall'11 agosto dell'ex sindaco di Baselice

Oggi era in programma un'udienza del processo a suo carico per stalking ad una donna (parte civile con l'avvocato Marianna Corbo, è stata ascoltata), ma lui non c'era. E non per un motivo qualsiasi. Perchè, come ha fatto notare l'avvocato Mario Villani, che lo difende, non si sa che fine abbia fatto Nicola Paolozza, 70 anni, ex sindaco di Baselice, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 11 agosto.

Un misteroche dura da tre mesi, ancora senza una soluzione. Era iniziato nel tardo pomeriggio di quel giorno, quando la telecamera di un negozio nel quale era entrato per comprare un paio di guanti lo aveva immortalato. Uscito dall'attività commerciale, si era avviato, vestito con pantaloncini corti, e munito di un secchiello ed un bastone, verso la zona nella quale raccoglieva le more. Un ciclista lo aveva incrociato poco dopo le 18 lungo il sentiero che normalmente batteva, da quel momento era stato ingoiato dal buio. Telefono spento, documenti a casa e nessuna traccia.

Le ricerche erano andate avanti fino al 27 agosto, poi erano state sospese. Un 'giallo' in piena regola, arricchito da una serie di circostanze. Paolozza era rientrato da qualche giorno a Baselice dopo una vacanza a Termoli, dove, a sentire un suo amico, avrebbe dovuto incontrare una donna. Un caso del quale si è occupato anche 'Chi l'ha visto?', fin qui rimasto sospeso . Questa mattina le sue generalità sono riecheggiate in un'aula nella quale non era presente. Cosa è accaduto a Nicola Paolozza?