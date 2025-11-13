Carabinieri, il colonnello Keten in visita alla Compagnia di Cerreto Sannita Il neo comandante provinciale ha incontrato anche il vescovo Mazzafaro

Il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento, il colonnello Marco Keten ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita, nell'ambito del suo primo giro d’incontri con i Reparti dell’Arma presenti sul territorio sannita.

La visita al Comando è stata preceduta da un incontro con monsignor Giuseppe Mazzafaro, Vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti, durante il quale sono stati condivisi momenti di cordiale confronto e riflessione sui valori della collaborazione e della vicinanza tra le istituzioni e la comunità locale. Presso la sede della Compagnia, il Colonnello Keten è stato accolto dal comandante della Compagnia Capitano Massimo Milano - insieme ai Comandanti ed ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, del Nucleo Comando e delle Stazioni dipendenti – che gli ha illustrato le ricchezze e criticità del territorio telesino. Nell’occasione l’alto Ufficiale ha incontrato una rappresentanza delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri di San Salvatore Telesino e Telese Terme, alla quale ha rivolto parole di apprezzamento per l’impegno quotidiano profuso per la cittadinanza e l’invito a trasmettere il loro Know-how ai colleghi più giovani. Nel corso dell’incontro, il colonnello Keten ha esortato i militari a essere sempre presenti tra la gente, promuovendo un rapporto di massima disponibilità e vicinanza con i cittadini. Ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere un ambiente di lavoro sereno e collaborativo, fondato sul rispetto reciproco e sullo spirito di servizio che da sempre caratterizza l’Arma dei Carabinieri. La visita si è conclusa con un momento di saluto e di confronto sulle principali tematiche operative e sulle esigenze del territorio, confermando l’impegno costante dell’Arma nel presidio della legalità e nella promozione di un rapporto di fiducia con i cittadini.