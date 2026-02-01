Panda finisce in dirupo: muore un 38enne, ferito un 37enne IN AGGIORNAMENTO. E' accaduto a Limatola. La vittima è il passeggero, di Maddaloni

Un morto ed un ferito. E' il drammatico bilancio dell'incidente accaduto lungo la provinciale 213, a Limatola. Dove, per cause in corso di accertamento, e secondo una prima ricostruzione, una Panda è finita in un dirupo profondo una ventina di metri.

A bordo due persone, una delle quali - il passeggero, un 38enne di Maddaloni - ha perso la vita, mentre l'altra - un 37enne di Caserta -, grave, è stata trasportata al San Pio, in attesa di essere trasferita altrove, in elicottero, per le sue condizioni.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, il 118 ed i carabinieri della Compagnia di Montesarchio, che hanno avviato le indagini. Sembra che l'uomo al volante abbia perso il contraollo della macchina che stava guidando, uscendo di strada e preceiptando nel vuoto. Un dramma, l'ennesimo sulle strade della nostra provincia.

